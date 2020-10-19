Стала известна дата выхода экшен-платформера Gonner 2 на ПК, Xbox One и Nintendo

Компания Raw Fury и студия Art in Heart объявили о том, что экшен-платформер с элементами роглайка Gonner 2 выйдет на ПК, Xbox One и Nintendo Switch 22 октября.
На PlayStation 4 игра поступит в продажу «вскоре после основного релиза». Тогда же она станет доступна подписчикам Xbox Game Pass на Xbox, а пользователям службы на ПК придётся немножко подождать.
Во второй части Gonner игрокам вновь предстоит принять роль альтруиста Икка, помощи которого на этот раз просит сама Смерть. Её логово захвачено таинственным существом, и нужен герой, чтобы уничтожить его.
В Gonner 2 Икк посетит тёмные хаотические места с вспышками разнообразных цветов и сумасшедшими боссами и постарается не потерять голову, буквально. Вам придётся путешествовать по созданным процедурно локациям в сюрреалистичном, странном и нелинейном мире.
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