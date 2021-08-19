Oddworld: Soulstorm и правда выйдет на консолях Xbox

19 августа 2021, 9:45

Издательство Microids и разработчики из студии Oddworld Inhabitants анонсировали расширение списка целевых систем своего взрывного экшен-платформера Oddworld: Soulstorm.

Напомним, с самого анонса и до недавнего времени Oddworld: Soulstorm была заявлена для PC (Epic Games Store), PS4 и PS5, однако в июне североамериканская ESRB выдала возрастной рейтинг Xbox-версиям проекта.



Классификация оказалась пророческой. Как стало известно, Oddworld: Soulstorm действительно выйдет на Xbox One, Xbox Series X и S в цифровом и розничном вариантах. Когда именно это произойдёт, не уточняется.



В пресс-релизе также сообщается, что Oddworld: Soulstorm на Xbox вберёт все геймплейные улучшения и исправления багов, которые стали доступны на других платформах посредством бесплатных обновлений.



Oddworld: Soulstorm дебютировала 6 апреля. Игра рассказывает историю работающего на мясоперерабатывающем предприятии RuptureFarms мудокона Эйба, который узнаёт, что его сородичей собираются превратить в пищу, и устраивает бунт.

(С) 3dnews.