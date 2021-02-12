Совокупные продажи платформера Human: Fall Flat превысили 25 млн копий

12 февраля 2021, 10:15

Издательство Curve Digital сообщило, что чрезвычайно популярный многопользовательский платформер Human: Fall Flat от студии No Brakes Games был продан в количестве уже свыше 25 млн единиц по всему миру.

Впечатляющее достижение стало возможным благодаря успешному выпуску проекта на мобильных устройствах в Китае совместно с XD Inc и 505 Games, в результате чего было продано более 2,5 млн копий в течение первого месяца.

Дабы отпраздновать достижение, разработчики запустили новое лобби в тематике лунного Нового года. Игрокам предлагается исследовать семь карт, вдохновлённых китайским фольклором. Если связать между собой 12 знаков зодиака, можно получить награду от денежного дерева. Также желающие могут прокатиться на аттракционе «Карп богатства», способном превратиться в дракона.



Стандартное на весь февраль лобби создано победителем последнего конкурса Human: Fall Flat Workshop Competition Муяо Ли (Muyao Li), который получил за свой труд приз в размере $10 000. Также по этому случаю представлен трейлер, посвящённый Лунному лобби, дополняемый мелодией от музыканта Сюй Мэнъюань (Xu Mengyuan):



Создатель Human: Fall Flat Томас Сакалаускас (Tomas Sakalauskas) из компании No Brakes Games сказал: «Я всегда стремился к тому, чтобы Human: Fall Flat была игрой, которая вдохновляет творческих людей и игроков на создание и исследование новых уровней без каких-либо ограничений. Приятно видеть совершенно новое лобби, знакомящее с богатой культурой и традициями лунного Нового года. Меня постоянно удивляют новации, исходящие от сообщества игры по всему миру».

Human: Fall Flat доступна для ПК, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Android и iOS.

(С) 3dnews