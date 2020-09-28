Экшен-платформер Spelunky 2 выйдет на ПК без кооператива

Студии Mossmouth и BlitWorks объявили о том, что на запуске экшен-платформера Spelunky 2 в Steam не будет сетевых функций.
Они появятся позже и сразу с межплатформенной многопользовательской игрой между версиями для ПК и PlayStation 4.
В заявлении, опубликованном в Steam, разработчик рассказал, что Spelunky 2 на PlayStation 4 (она вышла на консоль 15 сентября) была принята очень хорошо — многие издания поставили высокие оценки. За прошедшее время команда исправляла ошибки и готовила игру к запуску в Steam. Многопользовательский онлайн-режим на PlayStation 4 дался Mossmouth и BlitWorks непросто, поэтому его пока не будет и на ПК.
«Что касается даты релиза, мы прислушались к отзывам сообщества и решили отдать приоритет более раннему выпуску, чтобы игроки Steam могли насладиться игрой как можно скорее. К сожалению, это означает, что мы не сможем запустить многопользовательскую онлайн-игру, и временно удалим из магазина метку ″Кооператив (по Сети)“, чтобы не вводить людей в заблуждение», — написал разработчик.
С другой стороны, у разработчиков будет время на улучшение сетевых функций и реализацию межплатформенного мультиплеера между Steam и PlayStation 4. По заверению студий, ждать придётся не слишком долго — самое большее несколько недель. После этого они продолжат работать над Spelunky 2, чтобы добавить PvP-режимы и другие востребованные функции.
Spelunky 2 выйдет на ПК 29 сентября. Первое время она будет продаваться в Steam с 10-процентной скидкой.
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