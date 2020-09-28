Экшен-платформер Spelunky 2 выйдет на ПК без кооператива

28 сентября 2020, 11:15

Студии Mossmouth и BlitWorks объявили о том, что на запуске экшен-платформера Spelunky 2 в Steam не будет сетевых функций.

Они появятся позже и сразу с межплатформенной многопользовательской игрой между версиями для ПК и PlayStation 4.



В заявлении, опубликованном в Steam, разработчик рассказал, что Spelunky 2 на PlayStation 4 (она вышла на консоль 15 сентября) была принята очень хорошо — многие издания поставили высокие оценки. За прошедшее время команда исправляла ошибки и готовила игру к запуску в Steam. Многопользовательский онлайн-режим на PlayStation 4 дался Mossmouth и BlitWorks непросто, поэтому его пока не будет и на ПК.

«Что касается даты релиза, мы прислушались к отзывам сообщества и решили отдать приоритет более раннему выпуску, чтобы игроки Steam могли насладиться игрой как можно скорее. К сожалению, это означает, что мы не сможем запустить многопользовательскую онлайн-игру, и временно удалим из магазина метку ″Кооператив (по Сети)“, чтобы не вводить людей в заблуждение», — написал разработчик.