В демейк Bloodborne добавили локальный кооператив

21 февраля 2022, 14:15

Ведущий программист Heartstrings Studios Лилит Вальтер (Lilith Walther) сообщила о выпуске обновления 1.05 для демейка готического экшена Bloodborne от студии FromSoftware.

Главным нововведением вышедшей заплатки стал добавленный в Bloodborne PSX (так называется проект) локальный кооператив — теперь двое охотников могут объединить усилия в режиме разделённого экрана.

«Обновление 1.05 с разделённым экраном наконец здесь! Подключайте второй контроллер и сразитесь с кошмаром на пару с другом в локальном режиме или через стороннее приложение вроде Parsec!» — призывает Вальтер.



Помимо прочего, в 1.05 исправили ряд багов, включая бесконечное озарение, двойной статус-эффект и застревания в геометрии уровней. Кроме того, теперь при возвращении в «Сон охотника» здоровье персонажей полностью восстанавливается.



Bloodborne PSX дебютировала 31 января на ПК и за четыре дня привлекла более 200 тыс. человек (уже 300 тыс.). Демейк включает «первых нескольких боссов» (вплоть до Отца Гаскойна) и новый контент.

(С) 3dnews