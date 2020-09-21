Объём игр для PS5: Demon’s Souls -66 Гбайт, а Spider-Man: Miles Morales —105

Консоли нового поколения обладают высокоскоростными накопителями, стоимость которых гораздо выше, чем у традиционных магнитных жёстких дисков.
Они дают большие преимущества по скорости загрузки, но делают вопрос увеличения занимаемого играми объёма гораздо более значимым.
Поэтому вопрос размера новых игр волновал многих пользователей, предпочитающих устанавливать сразу десяток проектов на свои консоли, чтобы иметь к ним быстрый доступ. Теперь на официальном веб-сайте указаны объём двух ожидаемых эксклюзивов для PlayStation 5: переиздания Demon's Souls и приключенческого боевика Marvel's Spider-Man: Miles Morales.
Переиздание известного ролевого боевика Demon's Souls студии FromSoftware, над которым трудятся Bluepoint Games и SIE Japan Studio, займёт 66 Гбайт на накопителе PlayStation 5. В свою очередь Marvel's Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition потребует 105 Гбайт места. Впрочем, тут стоит напомнить, что эта версия включает игру 2018 года с обновлёнными ресурсами. Сама по себе Marvel's Spider-Man: Miles Morales требует всего 50 Гбайт.
Напомним: PlayStation 5 Digital Edition, как и обычная версия с оптическим накопителем, поставляются со специализированным SSD объёмом 825 Гбайт. Хранилище можно будет расширять с помощью твердотельных накопителей NVMe M.2 или более доступных по цене внешних жёстких дисков USB. Однако с последних можно запускать игры только поколения PS4 — более новые проекты для PS5 там можно будет лишь хранить.
(С) 3Dnews