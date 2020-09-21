Объём игр для PS5: Demon’s Souls -66 Гбайт, а Spider-Man: Miles Morales —105

21 сентября 2020, 9:15

Консоли нового поколения обладают высокоскоростными накопителями, стоимость которых гораздо выше, чем у традиционных магнитных жёстких дисков.

Они дают большие преимущества по скорости загрузки, но делают вопрос увеличения занимаемого играми объёма гораздо более значимым.