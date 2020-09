За три дня раздачи Football Manager 2020 в EGS игру забрали более 1 млн. человек

22 сентября 2020, 14:15

Руководитель разработки Football Manager 2020 Майлз Джейкобсон (Miles Jacobson) похвастался достижениями проекта.

По его словам, за три дня акции в Epic Game Store игру добавили в свои библиотеки более миллиона человек. Об этом разработчик рассказал в Twitter.«Нам сказали ожидать больших цифр, но я был поражён тем, что увидел — более 500 тысяч новых игроков в Football Manager 2020 за сутки и 120 тысяч тех, кто играет прямо сейчас. Надеюсь, игра вам понравится», — заявил Джейкобсон.Разработчик также поделился статистикой проекта. Обычно пиковое число игроков в Football Manager 2020 составляет около 80-90 тысяч человек, но после раздачи в EGS количество пользователей превысило 250 тысяч. Он назвал это лучшим достижением проекта. Показатель учитывает игроков на Windows и macOS в двух магазинах — Steam и EGS.Раздача Football Manager 2020 стартовала в EGS 17 сентября, вместе с Watch Dogs 2 и Stick It to the Man!.