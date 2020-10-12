Marvel’s Spider-Man: Miles Morales отправилась на золото — разработка завершена

12 октября 2020, 12:45

Разработчики из студии Insomniac Games у себя в микроблоге объявили о достижении Marvel’s Spider-Man: Miles Morales важной вехи в разработке — супергеройский экшен ушёл на золото.



Это означает, что основная разработка завершена и содержащий финальную сборку мастер-диск Marvel’s Spider-Man: Miles Morales готов к отправке в печать и загрузке в цифровые сервисы.

«Мы рады объявить, что Marvel’s Spider-Man: Miles Morales для PS5 и Marvel’s Spider-Man: Miles Morales для PS4 ушли на золото и прокрадутся в ваши сердца 12 ноября!» — поделились в Insomniac Games.



Своё объявление разработчики сопроводили анимированным изображением, на котором персонажи игры и кот в супергеройской маске крадутся, подражая Человеку-пауку из мультсериала 60-х годов.



В комментариях под записью пользователи выразили надежду увидеть (и, возможно, даже погладить) усатого четвероногого в Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, однако Insomniac Games раньше времени свои козыри не раскрывает.



Русская версия Marvel's Spider-Man: Miles Morales поступит в продажу 12 ноября текущего года для PS4, тогда как на PS5 игра выйдет 19 ноября — одновременно с запуском консоли в стране.