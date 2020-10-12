Sony: разработчикам решать, добавлять ли перенос сохранений игр с PS4 на PS5

12 октября 2020, 12:15

Sony Interactive Entertainment ответила в официальном PlayStation Blog на некоторые вопросы касаемо работы игр для PlayStation 4 на PlayStation 5.

В частности, компания затронула тему переноса сохранений. Ранее стали известны другие детали обратной совместимости.

Как рассказал платформодержатель, вы сможете перенести с PlayStation 4 на PlayStation 5 все цифровые версии игр, файлы данных и сохранения. Если у вас оформлена подписка PlayStation Plus, то вы также сможете перенести сохранения через облако. Однако есть важный нюанс: в случае выхода игры на обеих системах возможность переноса сохранений остаётся на усмотрение разработчика.



У нас уже есть примеры того, что сохранения версии для PlayStation 4 не перенесутся в версию для PlayStation 5: DIRT 5, Yakuza: Like a Dragon, Maneater и Marvel’s Spider-Man Remastered. Но Sony Interactive Entertainment подтвердила, что Marvel’s Spider-Man: Miles Morales и Sackboy A Big Adventure поддерживают перенос файлов сохранений с PS4 на PS5 при обновлении, которое будет доступно для загрузки после выхода игр.