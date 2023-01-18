PlayStation 5 Slim може отримати несумісний з PS5 Digital Edition дисковод

18 января 2023, 15:15

Згідно з інсайдерськими повідомленнями, Sony все ще працює над фундаментальними змінами своєї ігрової консолі PlayStation 5. Відомо, що компанія розіслала модульні набори для тестування PS5, роздрібні магазини яких планують замінити як звичайну PS5, так і PS5 Digital Edition.

Ця так звана "PS5 Gen 2" матиме тонший профіль завдяки своїй модульній природі, тож вона навіть може стати очікуваною PS5 Slim.

Цей крок повинен дозволити Sony знизити витрати на виробництво, але ще невідомо, чи буде зовнішній дисковод сумісний із поточними пристроями Digital Edition. Поки що невідомо, коли Sony випустить цю версію PS5, але поширюється інформація, що Sony може припинить виробництво звичайних моделей PS5 і PS5 Digital Edition до кінця 2023 року. Отже, Sony може продавати PS5 лише зі знімним дисководом у 2024 році, якщо не надійдуть моделі Slim або Pro.

Хоча офіційна інформація про PS5 Slim, безсумнівно, схвилювала б спільноту, останній твіт інсайдера Тома Хендерсона про питання PlayStation, швидше за все, не матиме значення. По-перше, за його словами, поки що немає серйозних апаратних змін у порівнянні з оригінальною консоллю. Таким чином, ця PS5 другого покоління явно не стане PS5 Pro, і це не буде та консоль, про яку часто говорять, що постачатиметься з покращеним спеціальним процесором від AMD. Таким чином, PlayStation 5 Slim може бути найкращим, на що можуть сподіватися шанувальники щодо чогось нового, що з’явиться у 2023 році.

Однак Хендерсон насипає сіль на рану, стверджуючи, що "дисковод, швидше за все, не буде сумісний із поточною цифровою версією". Тож усі власники PlayStation 5 Digital Edition, а їх мільйони, можуть відчути розчарування та навіть несхвалення, що ця модульна PS5 наступного покоління не зможе поділитися з ними своїм знімним дисководом. Деякі коментатори навіть назвали цю потенційну ситуацію своєрідною жадібністю щодо грошей від Sony.

Згідно з джерелом, виробництво цієї версії PlayStation 5 розпочнеться в квітні, і її можна буде придбати у вересні . Це означає, що буде ще багато витоків інформації про пристрій, і ймовірно, що Sony все ж подбає про те, щоб у PS5 другого покоління було багато переваг для продажу. Якщо цей, за чутками, варіант 2023 року справді виявиться PS5 Slim, багато людей все одно збиратимуться купити зменшену та легшу консоль PlayStation 5, незважаючи на те, що вона може мати знімний і зворотно несумісний дисковод.