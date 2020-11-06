PlayStation 5 не получится купить в розничных магазинах по всему миру

В официальном блоге PlayStation появилось важное сообщение от Sony насчёт продаж PS5 в день запуска консоли.
Японская компания решила отказаться от привычной реализации приставки в розничных магазинах из-за коронавируса. Платформодержатель не хочет, чтобы в условиях пандемии покупатели контактировали между собой и выстраивались в очереди.
Указанную новость Sony опубликовала в основном блоге PlayStation, а затем дублировала в региональных версиях сайта на соответствующих языках. Получается, решение компании касается всех стран мира, включая Россию, США, государства ЕС и СНГ.
В официальном заявлении ведущего продюсера SIE Content Communications Сида Шумана (Sid Shuman) сказано: «Всем привет! День выхода PlayStation 5 уже совсем близко! Чтобы обезопасить наших игроков, поставщиков и сотрудников от COVID-2019, сегодня мы подтверждаем, что в день поступления PS5 в продажу 19 ноября консоль можно будет приобрести только в интернет-магазинах наших партнёров. В день выхода консоли 19 ноября вы не сможете приобрести её в магазинах розничной торговли — откажитесь от планов посетить или занять очередь в магазинах своего города в этот день в надежде приобрести PS5. Берегите себя, оставайтесь дома и оформите заказ по сети».
Исключением из общего списка можно назвать только Японию, где от продажи приставки в розничных магазинах отказались сразу по двум причинам — из-за пандемии и большого количества предзаказов. Первую партию PS5 в Стране восходящего солнца уже раскупили по предварительным заказам.
(С) 3dnews