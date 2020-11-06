PlayStation 5 не получится купить в розничных магазинах по всему миру

6 ноября 2020, 9:15

В официальном блоге PlayStation появилось важное сообщение от Sony насчёт продаж PS5 в день запуска консоли.

Японская компания решила отказаться от привычной реализации приставки в розничных магазинах из-за коронавируса. Платформодержатель не хочет, чтобы в условиях пандемии покупатели контактировали между собой и выстраивались в очереди.