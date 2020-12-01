PS5 заставляет убирать ругательства при публикации постов с консоли в Twitter

О наличии описанной особенности рассказало издание The Gamer. Журналисты портала собственноручно попытались сделать публикации в Twitter с консоли, используя разнообразные ругательства. И каждый раз на PlayStation 5 возникало замечание о том, что нужно убрать определённые слова или исправить ошибку. Более того, цензура касается не только высказываний, способных обидеть конкретного человека, но и ненормативной лексики, которая применяется в повседневном общении между людьми. Отключить эту функцию, судя по всему, нельзя. По крайней мере, журналисты The Gamer не нашли соответствующего пункта в настройках.
Кроме того, цензурирование не всегда работает корректно. Пользователь Twitter под псевдонимом NotPatrick хотел написать вполне доброжелательный отзыв на Astro’s Playroom, но система не позволила это сделать и потребовала внести исправления.
(С) 3dnews