PS5 заставляет убирать ругательства при публикации постов с консоли в Twitter

1 декабря 2020, 12:45

На днях владельцы PlayStation 5 обнаружили очередную особенность консоли. Если пользователь захочет сделать скриншот и отправить его с помощью кнопки Share в Twitter, добавив сообщение с нецензурной лексикой, то PS5 запретит публикацию. На экране появится замечание с просьбой исправить ошибки. При этом функция не всегда работает корректно и порой блокирует безобидные посты.

О наличии описанной особенности рассказало издание The Gamer. Журналисты портала собственноручно попытались сделать публикации в Twitter с консоли, используя разнообразные ругательства. И каждый раз на PlayStation 5 возникало замечание о том, что нужно убрать определённые слова или исправить ошибку. Более того, цензура касается не только высказываний, способных обидеть конкретного человека, но и ненормативной лексики, которая применяется в повседневном общении между людьми. Отключить эту функцию, судя по всему, нельзя. По крайней мере, журналисты The Gamer не нашли соответствующего пункта в настройках.

Кроме того, цензурирование не всегда работает корректно. Пользователь Twitter под псевдонимом NotPatrick хотел написать вполне доброжелательный отзыв на Astro’s Playroom, но система не позволила это сделать и потребовала внести исправления.

(С) 3dnews