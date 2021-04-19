Sony избавила PlayStation 5 от громкого вращения диска в оптическом приводе

19 апреля 2021, 13:15

С момента запуска PlayStation 5 в ноябре 2020 года пользователи регулярно сообщали о проблеме, из-за которой диск с игрой внутри консоли периодически вращался, и достаточно громко.

К счастью, похоже, Sony Interactive Entertainment решила её в последнем обновлении системы.



Ранее некоторые пользователи жаловались на то, что диск в консоли крутится каждый час, в то время как другие сообщали о том, что это происходило каждые 15-20 минут. Хотя предполагалось, что вращение может быть частью процесса аутентификации, проблема наблюдалась даже тогда, когда вставленный диск не использовался.



14 апреля Sony выпустила первое крупное обновление системы PlayStation 5. В его рамках было добавлено множество новых функций, среди которых возможность хранить PS5-игры на внешних USB-накопителях. По мнению ряда пользователей консоли, одной из необъявленных особенностей обновления является исправление ошибки вращения диска.



Пользователи на игровых форумах сообщают о том, что теперь PlayStation 5 крутит диск не только гораздо тише, но и, возможно, реже.