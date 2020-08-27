Sony открыла регистрацию для предзаказа PlayStation 5

Компания Sony запустила открытую онлайн-регистрацию для предзаказа новой консоли PlayStation 5. Об этом сообщается на сайте производителя.
Форму может заполнить любой желающий, но, по словам Sony, приоритет отдаётся пользователям, которые получили специальные приглашения.
В заявлении отмечается, что регистрация связана с ограниченным числом PS5 для предзаказа. Компания подчеркнула, что приглашения формируются на основе предыдущих действий пользователя, но они не гарантируют возможность предзаказа устройства. Приглашение будет действительно в течение ограниченного времени и активно только для конкретного идентификатора PSN.
Пока что подобная услуга доступна только для жителей США. Перечень доступных продуктов будет также ограничен: каждый пользователь сможет заказать не более одной консоли (PS5 или PS5 Digital Edition) и по паре остальных товаров — беспроводных геймпадов, зарядных устройств для джойстиков, наушников Pulse 3D, пультов дистанционного управления и HD-камер.
Стоит подчеркнуть, что в заявлении по прежнему отсутствует информация о цене и дате выпуска PS5. Будут ли запускать аналогичные программы для европейского, российского и других регионов, пока не ясно.
(C) 3Dnews