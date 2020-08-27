Sony открыла регистрацию для предзаказа PlayStation 5

27 августа 2020, 10:15

Компания Sony запустила открытую онлайн-регистрацию для предзаказа новой консоли PlayStation 5. Об этом сообщается на сайте производителя.

Форму может заполнить любой желающий, но, по словам Sony, приоритет отдаётся пользователям, которые получили специальные приглашения.