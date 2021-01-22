Великобритания начала борьбу с перекупщиками Xbox Series и PS5

22 января 2021, 18:44

Скальперы и перекупщики на волне популярности приставок нынешнего поколения, PlayStation 5 и Xbox Series, переключили свое внимание именно на них, заинтересовали правительство Великобритании.

Подобная ситуация наблюдается по всему миру, возможно, это значит начало борьбы с перекупами на уровне государственного регулирования.



Обе приставки вышли еще в ноябре минувшего года и приобрести их можно было в основном только в онлайн-магазинах и то по предварительному заказу. В первую очередь это было связано с тем, что с самых первых дней производители в лице Microsoft и Sony попросту не смогли сделать необходимое количество систем, а также с тем, что в мире до сих пор бушует пандемия коронавируса, из-за чего приобрести желаемые консоли в розничных магазинах было попросту невозможно.



Таким положением дел воспользовались перекупщики и еще с момента сбора предварительных заказов, с помощью специальных бот-программ, они попросту прибрали к своим рукам тысячи приставок Xbox Series и PS5, не оставив практически ничего простым людям. Само собой, это вызвало волну недовольства и множества игроков, и даже у тех, кто совершенно не следит за игровой индустрии, например, представителей власти Великобритании.



Стоит отметить, что ситуация настолько ухудшилась, что пару дней назад один из перекупщиков на своем Twitter-аккаунте открыто похвастался своим "уловом" в две тысячи консолей PlayStation 5, оформленным в известной британской сети магазинов Game.



Представители магазина уже прокомментировали этот инцидент, заявив, что они будут жестче следить за соблюдением принципа "одна приставка в одни руки", а также предпримут более серьезные методы для предотвращения таких случаев в будущем. По словам ритейлера, эти две тысячи заказов все еще находятся в состоянии предварительного заказа, а поэтому еще есть возможность их отменить.



В свою очередь, депутат по имени Дуглас Чепмен, состоящий в Шотландской национальной партии, заявил, что в течение этой недели он выступит с предложением соответствующего законопроекта, который позволит решить эту проблему. По его словам, в данный момент среднестатистический потребитель попросту не имеет справедливого доступа к рынку, что является катастрофической проблемой, нужно предоставить возможность обычному пользователю купить Xbox Series X, или PS5 по адекватной цене.



Впрочем, не только Британия страдает от наплыва скальперов, но и весь остальной земной шар. Американские издания считают, что проблема зародилась еще весной, когда только начался всемирный карантин и множество простых американцев захотели обзавестись портативной приставкой Nintendo Switch. Все дело в том, что обычный шестнадцатилетний американец по имени Нейт создал программу Bird Bot, которой он поделился со своими товарищами, чтобы отслеживать появление приставки в онлайн-магазинах.



Все бы ничего, но впоследствии код этой программы был опубликован на сервисе GitHub, после чего им стали пользоваться тысячи перекупщиков. Пик ситуации произошел, как раз в ноябре, когда Xbox Series и PS5 появились в продаже. Все устройства были моментально раскуплены и сразу же выставлены на eBay с невообразимой наценкой. Что самое печальное – во многих странах мира ситуация не разрешилась до сих пор, и с каждой новой партией приставок процесс их приобретения простым игроком не становится легче.



Майкл Дрисколл, занимающий должность инженера одной из самых известных баз данных Oracle, подсчитал, что в период с момента начала сборов предзаказов на Xbox Series и PS5 по первые числа декабря скальперам удалось заработать почти шестьдесят миллионов долларов. Из этой суммы почти тридцать пять миллионов пришлось на консоль Sony, а оставшаяся часть – на Xbox Series X и S. Если взять во внимание разнообразные затраты на ведение этого "бизнеса", то чистая прибыль составила порядка тридцати миллионов долларов. Не исключено, что за почти два прошедших месяца перекупщики смогли продать еще десятки тысяч консолей по завышенной цене.



Остается лишь надеяться, что действия британских властей станут толчком и для других государств, ведь проблема перекупщиков актуальна и для Украины. Если государственным органам удастся предложить гибкий инструмент регулировки подобных проблем, это пойдет на пользу обычным пользователям.