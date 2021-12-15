Xbox Series X и S обогнали PlayStation 5 по объёмам продаж в США в ноябре

15 декабря 2021, 13:15

Аналитическая компания NPD Group опубликовала данные о продажах игровых консолей на территории США в ноябре 2021 года.

В общей сложности за отчётный период потребители потратили на покупку консолей $883 млн, что на 38 % меньше по сравнению с показателем за ноябрь прошлого года, когда состоялся запуск новых устройств от Sony и Microsoft.

С момента запуска консолей PlayStation 5, Xbox Series X и Xbox Series S прошло больше года, но и сейчас по всему миру ощущается дефицит этих устройств. Это же касается портативных устройств Nintendo Switch и обновлённой версии Switch OLED, которые продолжают доминировать по объёму продаж. Согласно имеющимся данным, в ноябре было продано 1,13 млн консолей Nintendo, причём примерно 550 тыс. устройств были реализованы во время распродаж на «Чёрную пятницу». Как и в октябре, консоли Nintendo продолжают оставаться наиболее доступными, что помогает им возглавлять рейтинги продаж 35 из последних 36 месяцев.



По данным NPD Group, в отчётном периоде семейство консолей Xbox Series вышло на второе место по количеству проданных экземпляров, обогнав приставки Sony PlayStation 5. Это объясняется лучшей доступностью в продаже более дешёвой Xbox Series S. В целом же как Microsoft, так и Sony продолжают испытывать нехватку чипов, из-за чего спрос на консоли продолжает оставаться выше предложения.

(C) 3dnews