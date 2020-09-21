Объявлена дата выхода киберпанкового триллера Observer: System Redux на ПК

21 сентября 2020, 14:15

Bloober Team и Anshar Studios объявили о том, что киберпанковый триллер Observer: System Redux выйдет на ПК, Xbox Series X и S 10 ноября, а на PlayStation 5 — 12 ноября.

Это улучшенная версия оригинальной игры, вышедшей на ПК, Xbox One и PlayStation 4 в 2017 году.



К сожалению, обладатели оригинальной Observer на консолях текущего поколения не смогут обновить игру до System Redux. А вот пользователям ПК разработчик предлагает скидку. Observer: System Redux похвастается значительными улучшениями графики, в том числе наличием трассировки лучей, HDR, 4K-текстурами, новыми анимациями и моделями персонажей.



«Сделать Observer: System Redux доступной для игроков консолей нового поколения было главной задачей команды, — сказал генеральный директор Bloober Team Пётр Бабинео (Piotr Babineo). — Теперь, когда указаны даты выпуска Xbox Series X и PlayStation 5, мы наконец можем поделиться новостями о дате выхода игры. Мы знаем, что ценообразование следующего поколения является серьёзной проблемой для наших поклонников, и мы считаем, что выпуск всего нового контента и обновлений Observer: System Redux по той же цене, что оригинальная Observer — отличный способ держаться ближе к нашему сообществу».