Интерактивное кино Erica появится в Steam уже 25 мая

7 апреля 2021, 18:10

Студия Flavourworks сообщила, что её интерактивный триллер Erica, изначально выпущенный на PlayStation 4 в августе 2019 года, а в прошедшем январе появившийся на iOS, скоро станет доступен и на ПК.

В Steam игра появится 25 мая по цене $11,99 / £9,99 / €9,99 со скидкой 10 % на момент запуска.

"В Erica мы совершили прорыв, выведя кинематографические видеоигры с живыми актёрами на новый уровень, — сказал соучредитель и творческий директор Flavourworks Джек Аттрайд (Jack Attride). — Мир осязаемый, переходы плавные, сочетание кино и игрового процесса гармоничное — всё это заставляет нас поверить, что мы изменили определение того, чем может быть видео full-motion".

Согласно завязке, девушку Эрику мучают кошмары о насильственной смерти отца. Тревожные вести заставляют героиню вновь обратиться к страшным событиям прошлого, чтобы разгадать ужасающую тайну Дельфийского дома. Каждое принятое решение влияет на ход истории, определяет, как Эрика будет общаться с другими персонажами и какие выстроит отношения. А ветвящийся сюжет может привести к разным концовкам.

Erica предлагает погрузиться в атмосферу полнометражного фильма, сюжет которого зависит от игрока. Заявлена полна русская озвучка, а глубокое музыкальное сопровождение создано мелодиями Остина Уинтори (Austin Wintory) — обладателя множества наград и автора саундтреков к Journey, The Banner Saga 3 и Assassin’s Creed Syndicate.

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