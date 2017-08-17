Samsung сообщает о выпуске игрового приложения Steam Link

17 августа 2017, 14:15

Samsung Electronics сообщает о выходе приложения Steam Link от студии разработчиков Valve для телевизоров Smart TV 2016 и 2017 годов выпуска, в том числе новой линейки QLED TV.

Samsung стала первым производителем, который выпустил приложение для платформы Smart TV.

Технология упрощает доступ к домашним развлечениям. Теперь пользователям не нужно подключать устройства с установленным Steam Link к телевизору. Вместо этого они транслируют любимые игры с домашнего персонального компьютера прямо на телевизор Samsung Smart TV с помощью програмного модуля Samsung Smart Hub. После подключения Smart TV к домашнему компьютеру с запущенным приложением Steam Link геймеры могут играть в игры прямо с телевизора.Сегодня приложение Steam Link доступно для загрузки в 55 странах, в число которых входят США, Великобритания и Южная Корея. Программа поддерживает прямые трансляции в разрешении 4К на телевизорах Smart TV 2017 года выпуска. Поэтому пользователи Smart TV могут наслаждаться тысячами игр для персональных компьютеров на большом экране телевизора.«Мы протестировали Steam Link и получили восторженные отзывы. Сегодня рады представить приложение нашим пользователям во всём мире, — говорит Химан Ли (Heeman Lee), вице-президент подразделения Visual Display Business в Samsung Electronics. — Телевизоры Samsung Smart TV улучшают мир гейминга и дают возможность переосмыслить опыт компьютерных игр благодаря возможности использовать большие экраны, которые передают реалистичное и высококачественное изображение».Модели из линейки Samsung QLED TV 2017 года выпуска также оптимизированы для игр. Телевизоры совмещают высокую скорость отклика с отличным качеством изображения благодаря технологии квантовых точек (Quantum Dot). При этом устройства долговечны: картинка на телевизорах Samsung QLED TV не застывает, а матрица не выгорает даже после длительных игровых сессий.