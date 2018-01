Samsung Smart TV 2018 прошли сертификацию по стандарту Common Criteria

16 января 2018, 11:15

Компания Samsung Electronics объявляет, что ее решения по обеспечению безопасности телевизоров Smart TV, в частности, технология Samsung Knox, получили международную сертификацию.

Samsung Smart TV – первые устройства в отрасли, которые успешно проходят сертификацию по стандарту Common Criteria (CC) на протяжении трех лет подряд. Кроме того, платежный сервис Checkout для Samsung Smart TV также был сертифицирован по стандарту безопасности данных платежных карт Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS).



Технология Samsung Knox для Smart TV обеспечивает защиту данных пользователей на программном уровне, а также распространяется на все устройства экосистемы Smart TV. Начиная с этого года Samsung Knox интегрирована во все линейки Samsung Smart TV, чтобы обеспечить усиленную защиту, оптимизированную для Smart-телевизоров. Система Samsung Knox обнаруживает и удаляет вредоносные программы, которые могут заполучить конфиденциальную информацию из приложений. Благодаря повышенному уровню безопасности, Samsung стала первой в отрасли компанией, устройства которой проходят сертификацию в течение трех лет подряд по стандарту Common Criteria, – международно признанному стандарту сертификации функций защиты компьютерных продуктов.



Платежный сервис Samsung Checkout прошел сертификацию по стандарту PCI DSS от компании UL в рамках выставки CES 2018. Для T-Commerce, приобретения товаров и услуг непосредственно с телевизора, Samsung дополнительно усилила безопасность платежного сервиса на платформе Smart TV. Checkout – простой платежный сервис для T-Commerce, шифрующий данные платежных карт пользователя. PCI DSS – международный стандарт безопасности данных, используемый компаниями American Express, Discover Financial Services, JCB International, MasterCard и Visa Inc для сертификации всех организаций, обрабатывающих, хранящих или передающих данные банковских карт.



Помимо собственного ПО Samsung для обеспечения безопасности, компания совместно с McAffee также разработала новое приложение McAffee Security for TV, предназначенное для использования на телевизорах. Приложение было представлено в апреле 2017 года и предустановлено на всех Samsung Smart TV. McAffee – одна из ведущих глобальных компаний по обеспечению информационной безопасности, предлагающая сервисы для защиты данных от злоумышленников на 32 языках. Это инновационное ПО впервые было применено на практике в телевизорах Samsung Smart TV.