Германия не предоставит Украине свои системы Patriot, но готова купить их

15 июля 2025, 10:45

«ФРГ уже передала Киеву три из 12 своих систем Patriot. В Германии осталось всего шесть. Это действительно слишком мало, особенно учитывая цели НАТО, которых мы должны достичь. Мы точно не можем передать больше», – сказал министр обороны Борис Писториус в интервью FT.



Сегодня Писториус должен встретиться в Вашингтоне с министром обороны США Питом Хегсетом. Одна из тем переговоров – закупка Берлином двух комплексов Patriot в США, чтобы передать Киеву.

Также Писториус намерен обсудить «дорожную карту» поддержки безопасности США в Европе. Ожидаемое всеми сокращение не должно привести к пробелам в возможностях, которые могут «пригласить Путина», предупредил он.Кроме этого, министр заявил, что Германия не будет предоставлять Украине свои дальнобойные ракеты Taurus, однако Берлин профинансировал производство дальнобойного оружия для Украины и уже в конце июля Киев начнет его получать.

Главное из сказанного:

Европа стремится сдержать российскую агрессию на фоне снижения интереса США к безопасности континента.

Производители оружия должны прекратить жаловаться и «выполнить» задачу по перевооружению Европы.

Берлин намерен увеличить свои годовые расходы на оборону до 162 млрд евро к 2029 году, что на 70% больше, чем в этом году.

ФРГ работает над планом закупок техники, включая танки, подводные лодки, беспилотники и истребители, на период до 2030-х годов, чтобы сделать немецкую армию сильнейшей в Европе.

Размещение в этом году постоянной бригады немецких солдат в Литве для охраны прибалтийского государства – символ приверженности Германии НАТО.



Как известно, более 9 млрд евро помощи выделит Германия Украине в 2025 году.