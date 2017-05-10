LG Smart TV сертифицирована COMMON CRITERIA

10 мая 2017, 14:15

Платформа LG webOS 3.5 Smart TV была сертифицирована согласно стандарту Common Criteria (CC) за усовершенствованное программное обеспечение по безопасности приложений – Application Security Solution Version 1.0.

Сегодня пользователи все чаще задумываются о защите своих устройств, подключенных к сети Интернет. Получив международное признание, LG продолжает сохранять лидерство в сегменте безопасности «умных» телевизионных технологий.



Платформа webOS 3.5 прошла тестирование в соответствии с критериями оценки защищенности информационных технологий Common Criteria. Чтобы обезопасить программное обеспечение, государственные учреждения, банки и другие организации используют стандарт ISO/IEC 15408. Двадцать семь стран мира, среди которых Австралия, Франция, Япония, Корея и США, признали данный стандарт самым надежным. Тестирование проверило 3 этапа безопасности телевизоров: безопасность установки приложений, безопасность выполнения приложений и безопасность контента приложений с кодированным управлением цифровыми правами (DRM).



LG webOS 3.5 обеспечивает надежную защиту установки приложений и блокирует установку неавторизованных путем тщательной проверки подлинности цифровой подписи. Для LG App Store предусмотрено формирование цифровой подписи, что гарантирует использование подлинных приложений, загруженных исключительно в LG App Store. LG webOS 3.5 также обеспечивает безопасность в зависимости от типа приложений – приложения платформы (нативные приложения) или веб-приложения. Для нативных приложений платформа webOS 3.5 использует технологию sandboxing (песочница), благодаря которой система безопасности блокирует доступ к неавторизированным каталогам/файлам системы, специальным файлам и другим данным. LG webOS 3.5 использует только утвержденный интерфейс API (интерфейс программирования приложений) для безопасного доступа к конфиденциальной информации в файловой системе. Кроме того, последняя версия платформы LG webOS обеспечивает надежную проверку DRM-лицензии, разработанной для декодирования контента на устройствах RAM-памяти и создания резервированного декодированного контента на устройствах флеш-памяти.



«При создании платформы webOS 3.5, обеспечивающей безопасность приложений и самый высокий уровень приватности, мы учли все детали, – сказал Дж. Г. Хванг (J.H. Hwang), старший вице-президент и руководитель центра исследований и разработок компании LG Home Entertainment. – Учитывая интерес пользователей к вопросам безопасности продуктов, мы улучшили защищенность платформы LG Smart TV. Сертификация Common Criteria еще раз подтверждает, что мы движемся в верном направлении, разрабатывая продукты для повышения безопасности пользователей и защиты информации».