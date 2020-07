31 июля 2020, 14:45

GeForce NOW: 11 новых игр и синхронизация со Steam

Если вы любите игры так же, как и мы, в вашей библиотеке Steam сотни игр. Теперь найти свои игры из библиотек Steam в GeForce NOW становится проще.



Подписчики сервиса могут синхронизовать свои библиотеки в Steam с GeForce NOW через функцию Game Sync в Настройках (Settings > Game Sync). Новая опция выделит в библиотеках Steam игры, которые поддерживаются в GeForce NOW, и автоматически их добавит в папку “My Library” в приложении GeForce NOW.



Как только ваш аккаунт в Steam авторизован, вы сможете легко обновлять свою библиотеку GeForce NOW при покупке новых игр через опцию Game Sync в «Настройках».



Rainbow Six Siege теперь с NVIDIA Highlights



В мегахит Rainbow Six Siege добавлена поддержка технологии NVIDIA Highlights, которая позволяет автоматически захватывать лучшие моменты в играх. Актуальный список игр с поддержкой NVIDIA Highlights доступен по ссылке.



Еще более низкие задержки благодаря новому роутеру от Asus



ASUS представила роутер RT-AX86U, рекомендованный для работы с GeForce NOW. Один из LAN-портов данной модели является также игровым портом, который позволяет приоритизировать подключенные устройства. RT-AX86U также оптимизирован для наилучших впечатлений в облачных играх. Open NAT упрощает перенаправление портов при помощи 3-х шагового процесса настройки. Адаптивный механизм QoS (качество обслуживания) может быть сконфигурирован для приоритизации трафика различных приложений, включая игры, таким образом сетевые ограничения уходят в прошлое.



Game Ready для GeForce NOW



На этой неделе в GeForce NOW добавлены профили для 11 новых игр, включая недавние новинки Blightbound и Hellpoint.



Cписок новых игр этой недели включает:



Blightbound (new game launching on Steam – July 29)

Hellpoint (new game launching on Steam & Epic Games Store – July 30)

Dead Age 2 (recent game launch on Steam – July 16)

Far Cry 3 (Epic Games Store)

For The King (Epic)

Life is Strange - Before the Storm

Magic the Gathering: Arena (Epic)

South Park: The Stick of Truth (Epic)

Stationeers

This War of Mine (Epic)

Warface (My.com)