GeForce NOW - 19 новых игр на платформе

8 мая 2020, 10:45

В рамках еженедельных обновлений, в Game Ready драйверы для игрового стримингового сервиса GeForce NOW добавлены профили для 19 новых игр, включая Population Zero, проект Enplex Games.

Игра стала доступна в GeForce NOW одновременно с доступностью в Steam.



В СНГ сервис GeForce NOW предоставляется на платформе GFN.RU.



Сервис позволяет играть в самые популярные и технологически требовательные игры практически с любого устройства – в том числе слабых ПК, компьютеров Mac, телевизоров (через NVIDIA SHIELD TV) и телефонов на ОС Android.

Список игр включает:



Population Zero

Age of Conan: Unchained

Blood Bowl: Legendary Edition

Cube World

Darksiders II

Door Kickers: Action Squad

EARTH DEFENSE FORCE 4.1 The Shadow of New Despair

Genesis Alpha One Deluxe Edition

Hitman: Blood Money

King's Bounty: Warriors of the North

Sacred 2 Gold

Space Hulk: Deathwing - Enhanced Edition

STEINS;GATE

Styx: Shards of Darkness

The Guild II: Renaissance

This Is the Police 2

WORMS Armageddon

WRC 7 FIA World Rally Championship

X3: Terran Conflict