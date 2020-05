GeForce NOW: 26 новых игр

29 мая 2020, 10:45

В рамках еженедельных обновлений, в Game Ready драйверы для игрового стримингового сервиса GeForce NOW добавлены профили для 26 новых игр, включая только что вышедшие Maneater, Saints Row: The Third Remastered и Strategic Mind: Blitzkrieg.

В списке 8 хитов от Ubisoft (эти игры вы можете купить в Epic Games Store со скидкой 50-70% до 11 июня). Мы также приветствуем возвращение в GeForce NOW The Long Dark.

В СНГ сервис GeForce NOW предоставляется на платформе GFN.RU (https://gfn.ru/). Сервис позволяет играть в самые популярные и технологически требовательные игры практически с любого устройства – в том числе слабых ПК, компьютеров Mac, телевизоров (через NVIDIA SHIELD TV) и телефонов на ОС Android.

Список игр включает:Maneater (day-and-date release with PC launch on Epic Games Store – 5/25)Saints Row: The Third Remastered (day-and-date release with PC launch on Epic Games Store – 5/22)Strategic Mind: Blitzkrieg (day-and-date release with PC launch on Steam – 5/22)Assassin’s Creed Origins (Epic Games Store)Assassin’s Creed Odyssey (Epic)Assassin's Creed III Remastered (Epic)ClustertruckDeadsideEpistory - Typing ChroniclesExpeditions: VikingFar Cry: New Dawn (Epic)For Honor (Epic)GWENT: The Witcher Card GameKholatKonaMonster TrainOriental EmpiresPath Of WuxiaSpace Rangers HD: A War ApartThe Crew 2 (Epic)The Long DarkTom Clancy's Rainbow Six Siege (Epic)Train FeverWatch Dogs 2 (Epic)X-Morph: DefenseZombie Army Trilogy