В Україні планують скасувати дистанційне навчання в школах, — заява Федорова

Наказ МОН №1112 скасують 18 липня. Влада працює над поверненням учнів до безпечного офлайн-навчання.
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