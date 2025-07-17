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17 июля 2025, 14:45

В Україні планують скасувати дистанційне навчання в школах, — заява Федорова

Наказ МОН №1112 скасують 18 липня. Влада працює над поверненням учнів до безпечного офлайн-навчання.


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