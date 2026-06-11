Сырский: украинские дроны в мае поразили ок. 180.000 российских целей

11 июня 2026, 15:45

Главнокомандующий ВСУ Сырский отметил, что это на 12,7% больше, чем в апреле.

По его словам, Украина уже как минимум не уступает РФ в соревновании технологий и инноваций, а на отдельных направлениях - опережает противника. В частности, по FPV-дронам Украина имеют преимущество в соотношении 1,5 к 1.Также в мае было нейтрализовано ок. 4.000 российских «Shahed» и поражено ок. 10.000 позиций операторов вражеских дронов. Отдельно Сырский сообщил, что за месяц Силы обороны нанесли ок. 2.000 ударов средствами «Middle Strike» (средствами средней дальности поражения).