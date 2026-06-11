РФ готується до війни з НАТО після України

11 июня 2026, 16:15

Біля кордонів Альянсу будують нові військові містечка та готують місце для десятків тисяч солдатів.

Нові супутникові знімки та виявили масштабне нарощування російської військової інфраструктури поблизу кордонів Фінляндії, Норвегії та Польщі.

На знімках видно: нові казарми для тисяч військових; склади боєприпасів; військові містечка; великі скупчення техніки; нові об'єкти на військових базах.

Чисельність російських військ біля фінського кордону в майбутньому може зрости з 20 до 80 тисяч осіб.

Росія створює інфраструктуру, яку можна буде дуже швидко заповнити військами після завершення війни проти України.

Зараз російська армія налічує близько 1,5 мільйона військовослужбовців і має добре відпрацьовану систему швидкого перекидання військ та техніки на великі відстані.

Потенційна війна на східному фланзі Альянсу означатиме повну мобілізацію та боротьбу за існування держав, а не локальний конфлікт.