Білорусь зводить військову базу за 30 км від Чернігівщини

15 сентября 2025, 12:45

На півдні Гомельської області триває масштабне будівництво військового містечка біля села Нова Буда, за 30 км від кордону з Україною.

▪️ За супутниковими знімками, одночасно тут зможуть розміститися й тренуватися близько 3 тисяч солдатів.▪️ Ймовірно, базу готують під 37-му окрему десантно-штурмову бригаду — нову частину білоруських Сил спецоперацій.▪️ Територію активно розчищають, зводять дороги, будівлі та полігон.Військовий аналітик Конрад Музика зазначає: у регіоні присутні й російські війська, зокрема батальйони С-300 та С-400, що перебувають у постійній бойовій готовності.Окремо відновили й аеродром Зябрівка (22 км від кордону), звідки у 2022 році ворог атакував Чернігівщину.