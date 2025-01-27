27 января 2025, 15:45

Похрестити дітей тепер можна онлайн

У чернігівських храмах з'явилася можливість провести обряд хрещення онлайн. Проходить він по відеозв'язку, а триває кілька хвилин.


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