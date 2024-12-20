Британія із союзниками із січня планують постачати Україні десятки тисяч БпЛА

20 декабря 2024, 9:15

"Я можу підтвердити, що в січні відбудеться помітна зміна ситуації, коли ми розпочнемо постачання десятків тисяч безпілотних літальних апаратів у рамках коаліції, яку Велика Британія очолює разом із норвезькими та латвійськими партнерами", - заявив заступник голови Міноборони Великої Британії Люк Поллард.

Крім того, він повідомив, що новий пакет допомоги Україні майже на $285 млн, про який стало відомо раніше в четвер, передбачатиме надання близько $233 млн на закупівлю "ключового військового обладнання" через Міжнародний фонд для України, керований Лондоном.Зокрема, ці кошти підуть на закупівлю систем ППО та обладнання до них, а також "на зміцнення бойової потужності ВМС України, зокрема на передові розвідувальні БпЛА, безпілотні надводні апарати останнього покоління, БпЛА для знешкодження мін і баражувальні боєприпаси".