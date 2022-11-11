Велика Британія завершує передачу ЗСУ 1000 ракет

11 ноября 2022, 13:45

Велика Британія найближчим часом завершить поставку ЗСУ приблизно 1000 додаткових ракет «земля-повітря» - повідомляє Міністерство оборони України.

Ракети можуть використовуватись у комплексі з наявними засобами Збройних Сил України. Обладнання складається з пускових установок і ракет, і здатне збивати повітряні цілі, зокрема російські безпілотники та крилаті ракети.Це зобов’язання щодо надання ще сотень ракет «земля-повітря» продовжує нашу оборонну підтримку України проти російської агресії та допоможе Україні протистояти загрозі незаконного ураження критично важливої національної інфраструктури -Міністр оборони Великої Британії Бен ВоллесОголошення про це відбулося після того, як Міністр оборони Великої Британії 9 листопада відвідав два навчальні центри, де понад 7400 українських новобранців пройшли підготовку під керівництвом Збройних Сил Великої Британії разом із вісьмома країнами-партнерами.Велика Британія найближчим часом завершить поставку ЗСУ приблизно 1000 додаткових ракет «земля-повітря» - повідомляє Міністерство оборони УкраїниРакети можуть використовуватись у комплексі з наявними засобами Збройних Сил України. Обладнання складається з пускових установок і ракет, і здатне збивати повітряні цілі, зокрема російські безпілотники та крилаті ракети.Це зобов’язання щодо надання ще сотень ракет «земля-повітря» продовжує нашу оборонну підтримку України проти російської агресії та допоможе Україні протистояти загрозі незаконного ураження критично важливої національної інфраструктури -Міністр оборони Великої Британії Бен ВоллесОголошення про це відбулося після того, як Міністр оборони Великої Британії 9 листопада відвідав два навчальні центри, де понад 7400 українських новобранців пройшли підготовку під керівництвом Збройних Сил Великої Британії разом із вісьмома країнами-партнерами.