Велика Британія і Латвія оголосили тендер на постачання тисяч FPV-дронів для ЗСУ

6 июня 2024, 10:15

"Цей тендер відкритий для виробників з будь-якої країни, що входить до Контактної групи з питань оборони України", — йдеться в оголошенні з посиланням на об’єднання понад 50 держав, які координують військову допомогу Україні у форматі "Рамштайн".

В оголошені британського відомства вказано, що цей відбір має на меті знайти постачальників, які зможуть "виробляти дрони у великих масштабах і за доступною ціною, використовуючи потужності західної промисловості".Тендер триватиме до 28 червня, а після того представники країн "Дронової коаліції", очолюваної Британією і Латвією, відберуть найуспішніші компанії.Британське міністерство оборони зауважує, що впродовж 2024 року будуть оголошені й інші подібні тендери з урахуванням досвіду першого.