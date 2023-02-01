Українська комунікаційна агенція COMMSX увійшла до складу групи Convoy

1 февраля 2023, 16:57

Піар та маркетингова агенція COMMSX увійшла до глобальної піар-групи Convoy та стала першою та єдиною агенцією, яка представляє Україну



Піар та маркетингова агенція COMMSX, яка працює з технологічними компаніями, доєднується до глобальної піар-групи Convoy, яка налічує більш ніж 35 B2B Tech PR агенції по всьому світу, та стає першою та єдиною агенцією, яка представляє Україну на міжнародній арені.

Глобальна PR-група Convoy складається з незалежних галузевих агенцій по всьому світу, які поділяють прагнення до якості та досконалості. Є єдиною глобальною групою агенцій, яка спеціалізується на технологічному B2B піарі та маркетингу. Проводять спільні мульти регіональні компанії, які стимулюють розвиток бізнесу. Глобальні PR-кампанії проводяться місцевими експертами за встановленими міжнародними стандартами.«Ми раді вітати COMMSX у Convoy в той час, коли рекордна кількість клієнтів доєднується до нашої піар-групи. Декілька наших існуючих партнерів Convoy раніше працювали з засновницею COMMSX Аліною Стєкловою та можуть підтвердити її професіоналізм та великі здобутки. Як глобальна мережа піар та маркетингових B2B Tech агенцій ми хочемо зробити все можливе, щоб підтримати Аліну та її команду під час цієї війни. І хоча жахлива ситуація в їхній рідній Україні не дозволяє частині клієнтів проводити місцеві кампанії прямо зараз, широкий міжнародний досвід команди буде безцінним для інших партнерів Convoy та глобальних клієнтів», - розповідає Роб Еттрідж, операційний директор RLYL та керівник піар-групи Convoy.Команда COMMSX працює з клієнтами на ринках України, США, Великобританії, Канади та ЄС. Одним з найважливіших проектів агенції є волонтерство.Аліна Стєклова, засновниця COMMSX, додає: «Завдяки великому досвіду у комунікаціях, маркетингу та продажах, ми пропонуємо індивідуальний підхід кожному клієнту з чітким розумінням, як за допомогою комунікацій можна досягнути бізнес-цілей. Ми раді приєднатися до групи, яка поділяє ці цінності. Незважаючи на складну ситуацію, в якій зараз перебуває наша країна, ми працюємо на повну з українськими та глобальними PR і маркетинговими кампаніями»У березні 2022 запустився COMMSX Volunteer Hub, на основі якого команда доєдналась до ГО «Землячки», про яких розповідає в українських медіа, та в найбільших ЗМІ США, Великобританії, Канаді, Франції, Німеччині, Польщі, Латвії, Естонії, Японії. Також команда агенції займається розробкою та підтримкою зборів громадської організації на пошив жіночої військової форми, забезпечення взуттям та речами першої необхідності.Zemliachky.jpgФото:Assosiated Press (інтерв’ю в хабі ГО «Землячки» в Києві)«COMMSX - наш вірний партнер у комунікаціях з українськими та міжнародними ЗМІ, який допомагає робити наш проєкт ефективним у допомозі жінкам на фронті. Вони завжди поряд, люблять свою роботу та вже стали частиною нашої команди», - Ксенія Драганюк, засновниця ГО «Землячки»Перший рік існування агенції був важким та незважаючи на складну ситуацію, в якій зараз перебуває кожен українець, команда COMMSX продовжує працювати та підтримувати важливі волонтерські ініціативи.Про агенцію:COMMSX - міжнародна піар та маркетингова агенція зі штаб-квартирою в Києві. На базі агенції працює COMMSX Volunteer Hub, який займається повною піар-підтримкою ГО «Землячки».