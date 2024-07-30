30 июля 2024, 11:15

У Чернігові термінова потреба в крові

Чернігівський обласний центр крові має термінову потребу в крові. Наразі в центрі гострий дефіцит І (-) групи.
 
Тож медики звертаються до донорів крові з проханням якнайшвидше долучитися до донації.


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