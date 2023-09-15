100 співробітників Київстар здали 45 літрів донорської крові

15 сентября 2023, 11:45

У вересні співробітники національного оператора електронних комунікацій взяли участь у традиційному корпоративному благодійному заході «Тиждень донорства».

Мета волонтерської ініціативи — популяризація та розвиток у колективі культури системного донорства.

Київстар створив колегам зручні умови: охочі могли здати кров просто в офісі у спеціально обладнаних кімнатах, а співробітники, які працюють віддалено чи в інших регіонах країни, мали змогу скористатися корпоративним таксі, аби зробити донацію крові у найближчому доступному їм спеціалізованому центрі.«Уже п’ять років поспіль донорство є доброю традицією у нашій компанії. З року в рік до неї долучається все більше співробітників. Цього разу я знову особисто зробив донацію разом з колегами. Вдячний їм за підтримку ініціативи, за кожну краплю крові, яка врятує чиєсь життя», — коментує CEO Київстар Олександр Комаров.

У київському офісі Київстару до акції долучились 78 співробітників компанії, куди у вересні завітала бригада медиків з Відділення переливання крові Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. М. М. Амосова. Для потреб інституту було зібрано 35 літрів крові.

«Останніми роками спостерігається дефіцит донорської крові: спочатку чисельність донорів зменшила пандемія COVID-19, а потім — війна, яка ще більше загострила цю потребу, адже тепер кров потрібна і нашим захисникам з ЗСУ, рятівникам ДСНС, цивільним, які зазнають поранень. Ми бачимо неймовірне єднання українців — воно проявляється і в готовності буквально віддати частку себе, аби врятувати іншу людину. Це безцінна допомога для нас медиків, це неоціненний дарунок від донорів тим людям, хто бореться за своє життя. Ми вдячні Київстару та його співробітникам за цю допомогу — це гідний приклад для наслідування», — говорить Сергій Сіромаха, головний лікар Інституту ім. М. М. Амосова.

Також до ініціативи «Тиждень донорства» долучились 22 співробітники компанії з Києва, Львова, Дніпра, Одеси, Харкова, Тернополя, Ужгорода та Черкас, які зробили донацію крові у медичних закладах свого міста самостійно та зібрали 10 літрів крові. Загалом у межах ініціативи співробітники здали 45 літрів крові.

Детальну інформацію про локації спеціалізованих пунктів збору крові по всій Україні та умови донорства можна знайти на порталі donor.ua.

Київстар уже декілька років розвиває корпоративне волонтерство, яке об’єднує сотні небайдужих колег у потужне волонтерське ком’юніті. З початку повномасштабної війни співробітники компанії сфокусувалися на підтримці гуманітарних ініціатив для цивільних осіб і наших захисників. Їхніми зусиллями із особистих коштів зібрано понад 2,2 мільйона гривень для допомоги найуразливішим категоріям людей (дітям, самотнім стареньким), а також на підтримку лікарень і їхніх пацієнтів.