Київстар підтримує співробітників-військовослужбовців

23 августа 2023, 11:45

Національний оператор телекомунікацій підтримує співробітників, мобілізованих до лав ЗСУ, та впроваджує програми допомоги і реінтеграції ветеранів.



Від початку повномасштабної війни 176 працівників Київстару вступили до Збройних сил України або Сил Територіальної оборони, в тому числі на добровільних засадах. Це – радіоінженери, експерти з кіберзахисту, маркетологи, спеціалісти з логістики та транспорту, співробітники контакт-центру та інші спеціалісти компанії, які наразі захищають країну в різних гарячих точках. Ряд співробітників компанії, які були на фронті з перших днів війни, вже повернулись на свої роботі місця.

Компанія системно допомагає співробітникам, які служать в Збройних Силах України. За кожним з них зберігається робоче місце і щомісячні виплати в розмірі середньомісячного заробітку. Психоемоційна підтримка ветеранів та їх рідних, безпека колективу, матеріальна та нематеріальна мотивація, турбота про фізичне та ментальне здоров’я – напрямки, які компанія реалізує та адаптує відповідно до потреб часу.«Різностороння підтримка колективу, безперервне надання послуг, допомога абонентам, суспільству та країні в цілому – те, на чому Київстар сконцентрував зусилля, - говорить Оксана Олійник, директорка з управління персоналом та розвитку організації Київстар. - Від 24 лютого 2022 року компанія та колектив невпинно йдуть #НазустрічПеремозі – такий наш слоган. Як роботодавець ми реалізували ряд заходів, щоб наші співробітники лишались в ресурсі».Для розробки та впровадження програми реінтеграції ветеранів компанія співпрацює з військовими психологами, проводить навчання для команди HR щодо рекрутингу ветеранів та комунікації з ними. Для ветеранів війни та членів їх родин діють поглиблені програми психоемоційної підтримки. Окремим напрямком є робота з колективом, до якого повертаються демобілізовані військові. Лідери команд, яких компанія вчить працювати та діяти в умовах війни, стають менторами та коучами для своїх колег.Співробітники Київстару беруть активну участь у допомозі ЗСУ та благодійних проєктах. Так, від початку повномасштабної агресії проти України, волонтери компанії зібрали 2,2 млн грн власних коштів для благодійних фондів. А загальна сума допомоги Київстар ЗСУ, абонентам та Україні під час війни перевищила 1,3 млрд грн.