14 июня 2022, 15:15

Українські інженери створюють пристрої для донації крові

Українські фахівці компанії GlobalLogic створюють програмне забезпечення для найбільш передового пристрою зі збору крові американської компанії Applied Science, Inc.

Розробкою українських інженерів користується понад 70% американського ринку донації крові.

Команда українських інженерів співпрацює з американською компанією понад 4 роки. Основне завдання спільно створеного пристрою – контролювати процес донації крові та зробити його безпечним. Перед початком донації медичний працівник за допомогою пристрою вводить свій унікальний ідентифікаційний номер та номер пакету для збору крові, а також необхідні параметри, зокрема об'єм  крові, таймінг, тощо. Апарат збовтує кров під час донації, аби вона не згорталась, а також контролює швидкість збору крові – це дозволяє спостерігати стан донора та вчасно повідомляти медичного працівника.

Після забору крові, її використовують для переливання, а ще у дослідницьких та наукових цілях.

Команда також розробляє хмарну систему cloud base application, що дозволяє збирати та аналізувати дані про донацію.

«Якщо в Америці бути донором крові – це звична рутина, то в Україні системне донорство лише починає розвиватися, – коментує Віталій Шейко, Senior Manager, Engineering, GlobalLogic. – Оскільки в нашій країні немає централізованої системи або бази даних донорів, українці часто оголошують про потребу у крові через соціальні мережі. Це – велика проблема, особливо в умовах війни, коли поранені українські військові часто терміново потребують кров для операцій і порятунку життя. Коли ми почали займатись розробкою програмного забезпечення для донації та занурились у цю тему, наша команда і сама стала регулярно здавати кров. Це дуже хороша традиція».

Будь-яка складна операція не може бути проведена без переливання крові та контролю за станом пацієнта. За даними статистики Всесвітньої організації охорони здоров’я – кожна третя людина хоч раз у житті потребує переливання крові. Через війну росії проти України потреба у донорській крові постійно зростає. Долучитись до Всесвітнього дня донора та здати кров на потреби українських військових та всіх, хто потребує донорської крові, можна у:

- Національному інституті серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова.
- На ДонорUA можна стати донором резерву. Вас запросять, коли в цьому буде потреба.


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