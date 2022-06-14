Українські інженери створюють пристрої для донації крові

14 июня 2022, 15:15

Українські фахівці компанії GlobalLogic створюють програмне забезпечення для найбільш передового пристрою зі збору крові американської компанії Applied Science, Inc.

Розробкою українських інженерів користується понад 70% американського ринку донації крові.

Команда українських інженерів співпрацює з американською компанією понад 4 роки. Основне завдання спільно створеного пристрою – контролювати процес донації крові та зробити його безпечним. Перед початком донації медичний працівник за допомогою пристрою вводить свій унікальний ідентифікаційний номер та номер пакету для збору крові, а також необхідні параметри, зокрема об'єм крові, таймінг, тощо. Апарат збовтує кров під час донації, аби вона не згорталась, а також контролює швидкість збору крові – це дозволяє спостерігати стан донора та вчасно повідомляти медичного працівника.

Після забору крові, її використовують для переливання, а ще у дослідницьких та наукових цілях.

Команда також розробляє хмарну систему cloud base application, що дозволяє збирати та аналізувати дані про донацію.

«Якщо в Америці бути донором крові – це звична рутина, то в Україні системне донорство лише починає розвиватися, – коментує Віталій Шейко, Senior Manager, Engineering, GlobalLogic. – Оскільки в нашій країні немає централізованої системи або бази даних донорів, українці часто оголошують про потребу у крові через соціальні мережі. Це – велика проблема, особливо в умовах війни, коли поранені українські військові часто терміново потребують кров для операцій і порятунку життя. Коли ми почали займатись розробкою програмного забезпечення для донації та занурились у цю тему, наша команда і сама стала регулярно здавати кров. Це дуже хороша традиція».

Будь-яка складна операція не може бути проведена без переливання крові та контролю за станом пацієнта. За даними статистики Всесвітньої організації охорони здоров’я – кожна третя людина хоч раз у житті потребує переливання крові. Через війну росії проти України потреба у донорській крові постійно зростає. Долучитись до Всесвітнього дня донора та здати кров на потреби українських військових та всіх, хто потребує донорської крові, можна у:

- Національному інституті серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова.

- На ДонорUA можна стати донором резерву. Вас запросять, коли в цьому буде потреба.