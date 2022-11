Інженери GlobalLogic допомагають створювати майже 10% ринку медичних пристроїв

7 ноября 2022, 13:15

Минулого року глобальний ринок медичних пристроїв досяг 532,62 млрд доларів США, повідомляє Mordor Intelligence. Українські інженери долучені до проєктів ключових гравців, які займають майже 10% ринку. Цю частку можна оцінити у 50 млрд доларів США. Вітчизняні фахівці створюють більше сотні програмних рішень різного рівня. Серед них додатки для відстеження та аналізу здоров'я пацієнта, системи для передачі, обробки та зберігання медичних даних, а також програмне забезпечення для пристроїв для надання першої допомоги.

«Створювати подібні пристрої – велика відповідальність. Ми з гордістю говоримо про наші медичні проєкти, оскільки вони впливають на глобальну індустрію охорони здоров’я та підтримують якісний рівень життя людей у всьому світі, — зазначає молодший віцепрезидент з інжинірингу GlobalLogic Ігор Костів. — У харківському офісі компанії була карта, де точка на карті спалахувала вогником, коли хтось у світі користувався нашими розробками. Ми даємо світові нашу експертизу, а світ цінує її — усі наші медичні проєкти стали більш значущими з початком війни, над кожним із них продовжується робота».Інженери GlobalLogic працюють над розробками, які надають лікарю безпечний віддалений доступ до даних пацієнта. Так, згідно зі стандартним алгоритмом лікарі змушені підключати спеціальний прилад до людини й вручну фіксувати її життєві дані з приладів. Розробка дозволяє автоматично збирати дані й передавати їх у хмару, а звідти — у медичну систему лікарні. Система моніторингу та фіксації життєвих показників за допомогою Bluetooth під’єднується до медичного устаткування й передає дані на смартфон або планшет медика. Таке рішення дозволяє відносно недорого й без заміни старого обладнання оптимізувати збір даних та уникнути помилок під час ручного введення.Також українські інженери створюють обладнання для донації крові, яким користується 70% західного ринку. Перед початком донації медичний працівник за допомогою пристрою вводить свій унікальний ідентифікаційний номер та номер пакета для збору крові, а також необхідні параметри, зокрема об'єм крові, таймінг тощо. Апарат збовтує кров під час донації, аби вона не згорталась, а також контролює швидкість збору крові – це дозволяє спостерігати стан донора та вчасно повідомляти медичного працівника. Обладнання українських інженерів дозволяє проконтролювати процес донації крові та зробити його безпечнішим.Ще одна розробка, до якої залучені українські IT-спеціалісти – система автоматичного введення інсуліну. Пристрій складається з помпи та змінного резервуара з ліками всередині. Система кожні 5 хвилин відстежує життєві показники пацієнта й за необхідності автоматично вводить потрібну кількість інсуліну в організм. Пристрій можна налаштувати відповідно до способу життя хворого, його активності та режиму харчування.Загалом інженери GlobalLogic забезпечують функціонування цілісної екосистеми, зокрема програмного забезпечення, сенсорного устаткування, набору мобільних додатків на смартфони для керування системою, хмарного рішення для використання як індивідуальними користувачами, так професійними медичними закладами. Завдяки розробці, людині не потрібно самостійно робити ін‘єкції інсуліну.Українські інженери створюють програмне забезпечення для пристроїв, які проводять первинну діагностику організму хворого та визначають необхідність використання дефібрилятору. Це важливо, оскільки під час процедури дефібриляції через організм людини проходить струм з напругою від 4000 до 7000 Вт – така дія є травматичною, а тому проводити її без крайньої потреби протипоказано. Упродовж останніх декількох років інженери також допомагають розробляти нове покоління дефібрилятора для спеціальних служб, зокрема для військових та поліції. Такі пристрої призначені для використання у важкодоступних місцях, наприклад під час польоту на гелікоптері чи пересуванні у службовому авто.

Також інженери GlobalLogic розробляють застосунки, які допомагають взаємодіяти в рамках терапії щодо пригнічення хронічного болю за допомогою імплантованих пристроїв. Такий пристрій вживляється в уражене місце і робить електричну стимуляцію нервових закінчень, пригнічуючи больові відчуття. Людина, яка має вживлений імплант, потребує цифрових сервісів, які допомагають їй взаємодіяти як з імплантом, так і з лікарями. Українські інженери допомагають диджиталізувати цей процес і зробити взаємодію лікаря та пацієнта максимально комфортною. Таким чином додаток дозволяє віддалено моніторити стан пацієнта та бути на зв'язку з лікарем. В умовах COVID-19 такі сервіси дозволяють зменшити ризики захворювань, пришвидшити обстеження та зробити їх набагато ефективнішими.Щоб розповісти про внесок українських інженерів, GlobalLogic запустила кампанію “Make an impact beyond the code”. Її мета – розповісти про справжній імпакт інженерів програмного забезпечення. Щоб відзначити внесок кожного розробника, GlobalLogic пропонує поділитися історією власного імпакту – це важливо, щоб якомога більше людей в Україні та світі дізнались про надзвичайно важливі речі, які творять українські інженери.