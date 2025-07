23 июля 2025, 8:45

Роботи були написані в 2000-х роках, коли він жив у Франції з Ванессою Параді та дітьми. Він вважає цей період найщасливішим у своєму житті.

Перша картина — "A Rose Is a Rose, Is a Rose". Вона присвячена донці Лілі-Роуз. Друга — автопортрет "Add the Light".

Обидві картини можна купити на сайті "Castle Fine Art".