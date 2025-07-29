Хакеры заявили о полном уничтожении айти-систем "Аэрофлота"

Взломали всё: базы перелётов, 1С, Sabre, корпоративную почту и даже рабочие машины топ-менеджеров. Утверждается, что они вывели из строя около 7000 серверов и похитили 20 ТБ внутренних данных. Среди них переписки, документы, аудиозаписи, доступ к системам слежения и CRM.
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