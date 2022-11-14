Кремль может нанести по Украине электромагнитный импульсный удар

14 ноября 2022, 12:15

Сгенерировать электромагнитный импульс, который может вывести из строя всю электронику, можно, подорвав ядерный заряд в космосе.

Тогда из строя, вероятно, выйдет гражданское и военное оборудование.В Херсонской области такой взрыв приведёт к выведению из строя систем, управляющих плотинами региона, а также к отключению света, тепла и воды. Выйти из строя могут и автомобили.Однако если РФ решится на такой шаг, она спровоцирует коллективный ответ НАТО."Непредсказуемое побочное влияние на атмосферу Земли, окружающую среду, спутники и население должно стать весомой причиной для активизации статьи 5 о совместной обороне", – отметил бывший сотрудник Пентагона Роджер Пардо-Мавер.