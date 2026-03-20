Глава QatarEnergy заявил о потере 17% мощностей СПГ из-за иранских атак

20 марта 2026, 17:15

Иранские атаки вывели из строя 17% экспортных мощностей Катара по производству сжиженного природного газа (СПГ).

Об этом заявил гендиректор государственной компании QatarEnergy аль-Кааби в интервью Reuters. По его словам, в результате ударов повреждены 2 из 14 технологических линий по производству СПГ и один из двух заводов по переработке газа в жидкое топливо (GTL). Аль-Кааби уточнил, что восстановительные работы могут занять от 3 до 5 лет, что приведет к ежегодным потерям производства в размере 12,8 млн тонн. Совокупный ущерб оценивается примерно в $20 млрд в год.«Даже в самых смелых мечтах я не мог представить, что Катар и регион подвергнутся такому нападению, особенно со стороны братской мусульманской страны в месяц Рамадан», — отметил он.