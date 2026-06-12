Польща вимагає від ЄС повернути €450 млн за передане Україні озброєння

12 июня 2026, 15:45

Після зняття угорської блокади у фонді доступно €6,6 млрд, однак заявок на компенсації від країн ЄС значно більше.

Тому Брюссель пропонує часткові виплати, частину коштів - на навчання українських військових та спільні закупівлі озброєння.

Німеччина виступає проти повного повернення національним бюджетам і пропонує направити доступні кошти Україні. Польщу в цьому конфлікті підтримує Словаччина, тоді як Франція та країни Північної Європи схиляються до позиції Берліна.



Тепер в ЄС будуть вирішувати, кому віддати кошти - країнам, які вже передали озброєння, чи Україні на нові поставки.

