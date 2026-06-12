В Индии заявили, что закупали российскую нефть по просьбе США

12 июня 2026, 16:45

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар заявил, что его страна покупала сырье у россии, начиная с 2022 года, поскольку оно было дешевым и доступным.

По его словам, Нью-Дели делал это по просьбе США, чтобы удержать мировые цены на энергоносители от резкого роста, пишет Bloomberg.



"В то время США специально попросили Индию покупать российскую нефть, чтобы стабилизировать ситуацию на рынке", — сказал Джайшанкар.



После того как США в 2022 году ввели санкции против россии за вторжение в Украину и установили потолок цен на ее экспорт, Индия стала основным покупателем российского сырья.