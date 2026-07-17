17 июля 2026, 9:15

Россия потеряла 40% переработки и теперь покупает бензин у Индии – Reuters

Почти 40% российских мощностей НПЗ парализованы минимум на два месяца. Из-за острого дефицита "Роснефть", "Газпром нефть" и "Лукойл" экстренно закупают топливо у индийских заводов – первая партия бензина уже в пути.



Ситуация беспрецедентная: страна, снабжающая Индию сырьем, теперь импортирует у нее же готовый бензин. Это лучший показатель реального масштаба топливного коллапса в РФ.

