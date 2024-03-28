Росія нарощує імпорт бензину з Білорусі на тлі ремонтних робіт на НПЗ після атак

28 марта 2024, 9:15

Зазвичай росіяни купують небагато палива в РБ. Але в березні довелося імпортувати 3 тис. тонн бензину, тоді як у лютому цей показник сягнув 590 тонн. У січні поставок з Білорусі взагалі не було.

РБ має два нафтопереробні заводи: новополоцький «Нафтан» і ще один у Мозирі. Потужність кожного з них становить 12 млн тонн на рік, але зазвичай вони перероблюють близько 9 млн тонн на рік.Наскільки Білорусь може збільшити виробництво, поки незрозуміло. Зараз між урядами країн і нафтовими компаніями тривають перемовини.