Як змінилося споживання хмарних сервісів. Звіт GigaCloud за 2022 рік

8 февраля 2023, 13:15

Події 2022 року запустили глобальні зміни в економіці України. Але попри загальну кризу, український хмарний ринок зріс на 22,8% і сягнув $46,2 млн, а держсектор почав розміщувати у хмарі найкритичніші сервіси. Про це у своєму другому публічному звіті розповів хмарний оператор GigaCloud.



У 2022 році великі підприємства активніше споживали сервіси та переносили у хмару істотну частину IT-рішень. Також значно зменшився час прийняття рішень щодо міграції у хмару.

Фахівці GigaCloud фіксують тренд використання більших обсягів ресурсів та масштабування приватних хмар. Загальний обсяг даних, які зберігаються у приватних хмарах, зріс на 35%, а обсяг задіяної оперативної пам’яті — на 65%. Хмару оператора протягом року обрали 437 компаній, що на 45% більше проєктів, ніж у 2021 році. Проте на початку війни 10% клієнтів закрили, або призупинили свій бізнес.



Середній чек клієнтів публічних хмар зріс лише на 3%. Це пов’язано з тим, що більшість клієнтів мігрувало з публічної хмари у приватну, та через велику частку нових проєктів, які з початком війни вперше почали використовувати хмару і замовили для цього мінімальні ресурси.



Вперше частка держсектору у виторгу GigaCloud перевищила 10% і зросла до 20%. Цьому сприяв підписаний Президентом закон "Про хмарні сервіси".



Ракетні обстріли та віялові відключення електроенергії змусили український бізнес мігрувати дані у хмари, розміщені в ЄС. 60% клієнтів зарезервували або повністю перенесли інфраструктуру на майданчики GigaCloud в Європі та Заході України.

Темпи зростання західних майданчиків у порівнянні з київськими



Повний текст звіту ― за посиланням.