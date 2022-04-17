Хмарний оператор GigaCloud запустив оновлений дата-центр у Львові

17 апреля 2022, 23:32

Хмарний оператор GigaCloud терміново розширив технічні потужності свого майданчика у Львові для потреб бізнесу під час війни.



Розповідаємо, чому це важливо та як GigaCloud може вберегти дані й сервіси українського бізнесу.

GigaCloud — один з лідерів хмарного ринку України. Сервісами на основі хмарної інфраструктури компанії щодня користуються мільйони українців. Серед клієнтів — «Дія», Kernel, Prozorro, НАК «Нафтогаз України» та інші. Також компанія є партнером у проєкті з впровадження електронного квитка «ЛеоКарт».

У 2018 році GigaCloud став учасником Львівського IT Кластера і відкрив офіс на заході України. Компанія мала три технічні майданчики — два дата-центри у Києві та один у Варшаві. Відтоді сервіс потужно розвивався, а попит серед місцевого бізнесу зростав. Щоб задовольнити потреби клієнтів, торік хмарний оператор побудував власний технічний майданчик у львівському дата-центрі.

Інвестицій у місцевий дата-центр та його потужності мало б вистачити на декілька років. Але через можливий напад росії GigaCloud почав розробляти Business Continuity Plan — документ, який описує, що робити у разі непередбачуваних обставин. У компанії розглядали варіант, що може початися повномасштабна війна.

«Ми готувалися до форс-мажорів і зрозуміли, що треба ще більше розширювати майданчик у Львові. Щоб у разі вторгнення росії український бізнес міг перемістити сервіси й дані у безпечне місце, та продовжувати свою діяльність», — розповідає Василь Заболотний, керівник Західноукраїнського офісу компанії GigaCloud.

Розуміли, що у разі серйозної атаки на Київ нам знадобляться продуктивні технічні потужності

Компанія GigaCloud завезла у львівський дата-центр партію сучасного обладнання, облаштувала хмарний кластер і налагодила систему зберігання резервних копій даних. Для зберігання бекапів клієнтів тут передбачили понад 300 ТБ пам’яті. І така потужність — не межа. У планах оператора — збільшення об’єму дискового простору, адже попит на це є.

Технічне оснащення львівського майданчика GigaCloud є дуже потужним: процесори нового покоління Intel Xeon Gold 6354, які почали випускати лише у середині 2021 року, а також нові сервери та сучасні системи зберігання Lenovo. Нові процесори забезпечують більш надійну та швидку роботу сервісів клієнтів. А хмарні технології дозволяють працювати бізнесу звідусіль, де є інтернет.

«Буквально за тиждень до початку війни ми встановили нове обладнання, тому що розуміли, що у разі серйозної атаки на Київ нам знадобляться продуктивні технічні потужності», — говорить Василь Заболотний. — І укомплектування дата-центру ще триває».

«Новий кластер збирають співробітники GigaCloud, які приїхали до Львова незадовго до повномасштабного вторгнення росії. Вони працюють без вихідних, фактично 24/7. Адже частина співробітників GigaCloud вступила у ряди ЗСУ та територіальної оборони, багато хто став волонтером та доставляє гуманітарні вантажі, а інші працюють у київських дата-центрах, або виїхали до інших регіонів України», — пояснює Василь Заболотний.

Моніторингові групи побачать щось підозріле ще на початковому етапі, коли клієнт ще нічого не знає

Для всіх, хто замислюється про зберігання файлів у хмарному сховищі, чи не найважливішим є конфіденційність і безпека особистих даних. В GigaCloud це чудово розуміють, тому приділяють максимальну увагу питанням безпеки.

«Наша безпека — це фізична неможливість доступу сторонніх осіб до обладнання у дата-центрі, який надійно охороняється. Особливу увагу приділяємо конфіденційності збереженої інформації та її захисту від зовнішнього втручання, який закладаємо на програмному рівні. Водночас ми завжди нагадуємо клієнтам, що вони мають бути пильними при побудові внутрішньої архітектури всередині хмари та при встановленні там безпекових нюансів.

У нас є моніторингові групи, які завжди побачать щось підозріле ще на початковому етапі, коли клієнт ще нічого не знає. Наприклад, наші інженери можуть зафіксувати аномальний трафік і його джерела. Про всі такі знахідки ми відразу повідомляємо, а наші фахівці рекомендують, як з ними впоратись», — підкреслює Василь Заболотний.

У групу компаній GIGAGROUP, крім GigaCloud, входить також і компанія GigaSafe — агенство з кіберзахисту. Фахівці завжди готові владнати будь-яку проблему: проконсультувати, забезпечити безпеку клієнтських сервісів, чи надати інші послуги з кібербезпеки.

Дані з серверів не зникнуть, навіть якщо в Україні не буде доступу до інтернету

Ще одна перевага львівського майданчика GigaCloud — технічна незалежність від Києва, який є центром усіх хмарних рішень і процесів в Україні. Через повномасштабну війну росії проти України бізнес почав із новою силою перейматись збереженням власних даних, а також цілісністю і доступністю своїх сервісів на той випадок, якщо в країні зникне інтернет.

Саме тому для дата-центру у Львові проклали виділені канали зв’язку, які гарантує доступність сервісів, якщо щось станеться з основним каналом зв’язку. Це важлива перевага, тому підприємці почали масово переходити на хмари львівського дата-центру. Протягом останнього місяця у хмарну інфраструктуру на базі львівського майданчика GigaCloud переїхали сервіси 70 українських підприємств різних галузей.

«Загалом наша сфера має певну залежність від Києва, де при порушенні певних точок доступу може «лягти» весь інтернет. Саме тому мережеву складову дата-центра у Львові ми зробили незалежною від традиційних каналів доступу. Тож наш трафік йде не через столицю, бо ми маємо свій незалежний вузол. І при техногенних катастрофах інтернет у нас все одно буде, а з даними нічого не станеться. Враховуючи актуальну ситуацію в країні, це дуже важливо», — акцентує Василь Заболотний.

Послуги та техпідтримка 24/7

Таких послуг, які пропонує GigaCloud у львівському дата-центрі, на заході Україні не надає ще жоден хмарний оператор. Тут будують публічні, приватні та гібридні хмари, тобто коли ще частково підключаються й фізичні сервери клієнтів.

Щодо публічних хмар, то в дата-центрі є два кластери: S-Cloud 2.0 (хмарне PaaS-рішення на платформі OpenStack) та E-Cloud (платформа VMware для проєктів будь-якої складності). Крім того, фахівці GigaCloud можуть розмістити дані на європейських майданчиках. Техпідтримка дата-центру GigaCloud працює в режимі 24/7, а в дата-центрі завжди є команда інженерів, які можуть фахово проконсультувати та порадити, як покращити роботу й оптимізувати ресурси підприємства.

«У Львові ми маємо висококваліфіковану інженерну команду, тому не потрібно невідомо куди їхати та шукати фахівців. Вони є у нас на місці. Це економить час і зусилля бізнесу, що є неабияк важливо. До того ж ми не обмежуємось рамками однієї послуги, яку обрав клієнт. Завдяки трьом сотням партнерів GigaCloud наша команда готова вирішити будь-які питання. В тому числі й ті, які не входять у прямі обов’язки щодо хмарних рішень. Він просто може озвучити нам свою проблему. Не приховуватиму, що зараз нам досить складно витримувати такий темп роботи, через те, що частина команди пішла до лав ЗСУ та ТРО, але ми намагаємося оперативно шукати вирішення і спосіб, і ресурс», — зауважує Василь Заболотний.

Додамо, що хмарний оператор GigaCloud входить у групу компаній GIGAGROUP, яка надає комплексні послуги для надійного зберігання, передачі та резервування даних. Також у групу входять комерційний дата-центр GigaCenter, телеком-провайдер у бізнес-сегменті GigaTrans та агенство у сфері кіберзахисту GigaSafe.

(с) https://portal.lviv.ua