Единственный НПЗ Грузии отказался от нефти из РФ из-за угрозы санкций ЕС

3 июля 2026, 13:15

Нефтеперерабатывающий завод в грузинском порту Кулеви в ближайшие месяцы намерен полностью отказаться от импорта российской нефти, сообщила компания-владелец НПЗ Black Sea Petroleum (BSP).

В сообщении подчеркивается, что начиная с августа-сентября на заводе будет перерабатываться сырье «исключительно нероссийского происхождения».Решение объяснили диверсификацией поставок и стремлением выйти на более рентабельные рынки сбыта.Ранее завод использовал российскую нефть, в частности поставки компании Русснефть, которые начались в октябре 2025 г.