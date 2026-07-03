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3 июля 2026, 13:15

Единственный НПЗ Грузии отказался от нефти из РФ из-за угрозы санкций ЕС

Нефтеперерабатывающий завод в грузинском порту Кулеви в ближайшие месяцы намерен полностью отказаться от импорта российской нефти, сообщила  компания-владелец НПЗ Black Sea Petroleum (BSP).

В сообщении подчеркивается, что начиная с августа-сентября на заводе будет перерабатываться сырье «исключительно нероссийского происхождения».
Решение объяснили диверсификацией поставок и стремлением выйти на более рентабельные рынки сбыта.

Ранее завод использовал российскую нефть, в частности поставки компании Русснефть, которые начались в октябре 2025 г.
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